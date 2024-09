No dia 7 de setembro, data que marca a Independência do Brasil, será lançada a versão beta do jogo “Zona Eleitoral – Prefeitura” disponível gratuitamente para dispositivos android sem anúncios ou compras dentro do aplicativo. Em breve, também estará disponível para iOS.

“O game oferece aos jogadores uma experiência imersiva e bem-humorada, na qual eles assumem o papel de um candidato à prefeitura de uma cidade fictícia, explorando as complexidades do processo eleitoral.

“Zona Eleitoral – Prefeitura” coloca o jogador no papel de um candidato à prefeitura de Tubaúba, uma cidade fictícia, desafiando-o a tomar decisões estratégicas e gerenciar recursos para vencer a eleição.

Além de ser divertido, o jogo foi criado para promover a educação política e cidadania, especialmente entre os jovens que votarão pela primeira vez nas eleições de 2024.

O lançamento durante a campanha eleitoral reforça seu objetivo de conscientizar e educar sobre o processo eleitoral de forma acessível e envolvente.

O game já coleciona prêmios e participações em eventos importantes. Em 2023, foi um dos jogos premiados no Pitch do Games for Change Latin America. Em 2024, foi convidado para integrar o estande do Governo de São Paulo na Gamescom Latam, o maior evento de games da América Latina. Além disso, o jogo passou por fases de testes em escolas e projetos voltados para a juventude em Ubatuba-SP, onde o público-alvo avaliou o desempenho do jogo, e testou o nível de assimilação do público.

O desenvolvimento de “Zona Eleitoral – Prefeitura” continua.

Novas versões com mais candidatos, mapas e ferramentas estão previstas, incluindo uma versão para celulares IOS, para PC e Mac. A versão beta lançada agora está aberta ao feedback dos usuários para aprimoramento contínuo.

O jogo foi desenvolvido com o objetivo de ser acessível para o maior número possível de jogadores, seguindo os princípios do design universal e diretrizes como as Game Accessibility Guidelines (GAG) e as Accessible Player Experiences (APEX), garantindo uma experiência acessível para todos, especialmente para aqueles que se beneficiam de recursos de apoio cognitivo.

Victor Fisch, roteirista, produtor cultural e apaixonado por games, desenvolveu o projeto com sua irmã Ana Fisch na empresa Fisch Sibs, sediada em Ubatuba, litoral norte de SP, em parceria com David Tennenbaun, e com o ilustrador Guilherme Janini.

A Ilex é a empresa responsável pela programação do jogo, sob direção de Marcelo Rigon e Caio Chagas. A produção executiva é de Paulo Delfini, da Casa do Saci Audiovisual. Já os recursos de acessibilidade do game receberam a consultoria especializada da empresa 7.1. O projeto foi realizado através de recursos de editais do ProAC e Lei Paulo Gustavo.

