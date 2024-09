Coronel Daniel é homenageado com a Medalha “Valor Militar” em Grau Ouro

Em uma demonstração de reconhecimento e apreço pelos serviços prestados à segurança pública, o Coronel Daniel, do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, foi agraciado com a Medalha “Valor Militar” em grau Ouro, do Governo do Estado. A honraria foi oficializada através de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 27 de agosto.

A concessão da medalha, decretada em 24 de agosto pelo Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, destaca a dedicação e o compromisso do Coronel Daniel ao longo de mais de 30 anos de serviço à Força Pública. A Medalha “Valor Militar”, criada pelo Decreto n.º 3.196-A de 1920, é destinada a reconhecer oficiais e praças que se destacam por seu mérito e lealdade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Um Símbolo de Excelência

A Medalha “Valor Militar” é uma das mais altas condecorações destinadas aos membros da Força Pública, simbolizando excelência e dedicação ao serviço. O grau Ouro, especificamente, é reservado para aqueles que completam mais de três décadas de serviços exemplares.

Processo Meticuloso de Avaliação

O processo de concessão da medalha é rigoroso. Envolve a análise detalhada da conduta civil e militar dos candidatos, com os comandantes responsáveis por encaminhar as recomendações ao Comando Geral da Força Pública. A decisão final é tomada pelo Secretário da Justiça e da Segurança Pública, com a formalização pelo Governador.

Leia + sobre política regional

Cerimônia de Entrega

A cerimônia de entrega da medalha ao Coronel Daniel está sendo aguardada com expectativa e deverá contar com a presença de diversas autoridades civis e militares. O evento será uma oportunidade para celebrar a carreira de um oficial que dedicou sua vida à proteção e ao serviço da comunidade.

Este reconhecimento reforça a importância de valorizar aqueles que, com compromisso e integridade, contribuem para a segurança e o bem-estar da sociedade. A Medalha “Valor Militar” não é apenas um símbolo de honra, mas também um incentivo para que outros membros da Força Pública sigam o exemplo de excelência do Coronel Daniel.