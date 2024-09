A chegada de Artur Fornunato na corrida eleitoral deste ano pelo PDT trouxe também qual será a aposta do partido entre os candidatos.

Apesar de bons nomes na chapa, Talitha De Nadai e Artur Fortunato seriam “os preferidos” de Maria Giovana (PDT) – candidata à prefeita, segundo fontes ouvidas pelo NM.

Talitha já tem bastante experiência na política, é carismática e está sendo bem recebida nas ruas durante a campanha, além de ter o irmão, o ex-prefeito Diego De Nadai, também pedindo voto.

Já Artur vai ter que ralar pra mostrar o que tem a oferecer para a cidade além do forte sobrenome – que por si só já é um gás, mas não é garantia de vitória. Até o momento, Artur usou as redes sociais para atacar o atual prefeito, Chico Sardelli (PL), e falou um pouco sobre qual é o papel de um vereador. Outros dois candidatos ao legislativo que também devem receber o “gás” do sobrenome são Omar Najar Neto (MDB) e Rafael Macris (PP).

COLABS. Para ajudar o irmão a se posicionar politicamente, Maria Giovana tem apostado em “colabs” com Artur no Instagram. Dessa forma, seguidores da candidata passam a conhecer o novato político, o que não significa, necessariamente, transferência de votos, mas traz a imagem para seus eleitores.

GUALTER. Quem não se deu muito bem nessa história foi Gualter Amado, que também está no PDT. Gualter hoje é o principal crítico da atual administração na Câmara Municipal, mas seu trabalho de fiscalizador incansável corre risco. Sempre meio “sozinho”, mas com um mandato bastante atuante, Gualter vai continuar na mesma pegada, já que nos bastidores do partido a conversa é que ele e Maria Giovana não são nada próximos e MG vai mesmo é investir em Talitha e Artur.

