Saiu a retrospectiva das plásticas dos famosos 2024

Desde a já queridinha Lipo HD até cirurgias exóticas como a frontoplastia, os consultórios de cirurgia plástica bombaram de famosas em 2024. Entre elas, Maya Massafera surgiu com o corpo inteiro repaginado, a gravidíssima Brunna Gonçalves reduziu a testa, Jojo Todynho reparou os danos da bariátrica, além dos diversos nomes que optaram pelo caminho inverso e fizeram a”desarmonização facial”.

Cirurgião plástico com mais de 40 anos de experiência, Luiz Haroldo Pereira, membro e ex-presidente da SBCP, comenta os procedimentos mais bombados e até os que não deram tão certo assim.

Confira:

Repaginada pós-bariátrica de Jojo Todynho – A cantora chocou a web após compartilhar seus resultados nas redes.

Com 50kg a menos, Jojo realizou uma série de procedimentos estéticos, incluindo abdominoplastia com lipoaspiração na barriga e costas, além de mastopexia, na qual reduziu suas próteses de 1 litro para 600ml. Além disso, Jojo já havia passado por uma cirurgia plástica nos glúteos.

“A bariátrica, ou seja, a redução do estômago, é indicada para pacientes com IMC acima de 30, ou seja, pessoas com 100, 150kg, às vezes até mais. Com a perda de peso acelerada, que ocorre entre 6 meses a um ano após a cirurgia, o paciente é liberado para realizar plásticas, pois, na maioria das vezes, resta uma grande flacidez”, analisa o médico.

Frontoplastia de Brunna Gonçalves – A bailarina Brunna Gonçalves, esposa da cantora Ludmilla, afirmou que sempre sonhou em diminuir a testa. Esse procedimento cirúrgico é feito avançando o couro cabeludo. A técnica, apesar de pouco popular atualmente, voltou a ser procurada por algumas ex-BBBs, como Thais Braz (BBB 21) e Linn da Quebrada (BBB 22).

“Tradicionalmente, a frontoplastia era usada para corrigir rugas na testa. Hoje, a cirurgia tem sido menos indicada devido ao uso do botox, que se mostrou eficaz no tratamento e prevenção das rugas”, explica.

PPMA de Mayra Cardi e a suposta influência na gravidez – Após especulações dos seguidores afirmando que a coach estaria grávida devido ao inchaço no rosto, Mayra compartilhou nas redes que estava sofrendo as consequências de um preenchimento feito há mais de 10 anos. Isto porque a substância aplicada foi o PMMA, proibido para fins estéticos pela ANVISA.

“Um bom médico obviamente não utiliza qualquer produto que seja proibido ou não seja indicado pela SBCP. Então, pessoas que querem ‘milagres’ na estética, buscam por esteticistas, biomédicos e profissionais não habilitados para aplicar essas substâncias, levando a consequências fatais”, destaca.

Efeito Nefertiti por Yasmin Brunet – A modelo e ex-BBB contou durante a participação no reality que era adepta ao “Botox de Nefertiti”, que consiste na aplicação estratégica de botox no rosto e pescoço para promover um relaxamento muscular, proporcionando uma aparência mais jovem e contornos faciais definidos.

O resultado é um rosto mais definido e o retardamento da flacidez da pele. “A aplicação de botox é rápida, e a recuperação leva entre um ou dois dias. O efeito dura de 6 meses a um ano”, diz o médico.

R$ 1 milhão em cirurgias de Maya Massafera – Especula-se que esse foi o valor gasto pela influenciadora em cirurgias plásticas durante a transição de gênero. Entre os procedimentos, lipoaspiração, próteses de silicone, feminização facial, raspagem do pomo de Adão e mais.

“Em casos como esse, o principal é escolher um médico de confiança e ter o devido cuidado com a recuperação entre uma sequência de cirurgias e outra para evitar qualquer problema com a anestesia. Não é necessário fazer uma cirurgia de cada vez, afinal, temos a técnica de contorno corporal composto, que pode combinar próteses de silicone com uma lipoaspiração ao mesmo tempo, por exemplo”.

A plástica favorita: Lipo HD ou Lipo LAD –

Lívia Andrade, Caio Afiune, Nicole Bahls, MC Loma, Deniziane, Cariucha e Karoline Lima foram apenas alguns dos nomes que exibiram um abdômen definido em 2024 após investir em uma lipo Lad ou Lipo HD.

“A Lipo HD é indicada para homens e mulheres que desejam evidenciar ainda mais a musculatura. Vale ressaltar, que o foco não é uma grande redução de medidas, e sim o grande aprimoramento das formas. Assim como a lipoaspiração comum, esta técnica não se trata de uma alternativa milagrosa para pessoas sedentárias e que querem emagrecer”.

