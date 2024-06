Sâmi Rico lança música com participação de Gustavo Mioto

Para celebrar o Dia dos Namorados, que é comemorado no mês de junho, o cantor e compositor Sâmi Rico está lançando, nesta sexta-feira (14), a romântica “Erro e a errada”. A faixa, que é uma composição do próprio Sâmi em parceria com Vinni Miranda, Gui Prado, Valéria Leão e Vinícius Leão, contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto.

“Erro e a errada” já está disponível nas principais plataformas de distribuição digital. A produção musical é assinada por Vinícius Leão, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr. Romântico, Sâmi acredita que a música promete conquistar o público com “uma história diferente” – são coisas que estou buscando nas minhas músicas novas”, revela.

“É uma “pancada romântica” uma gíria que uso; uma música que conta a história de uma mulher que tem um amante, e ela marcou de conversar com o marido pra expor a traição, porque ela não aguentava mais se sentir culpada, e o amante no caso “Eu” aconselho a ficar esperta que às vezes ele só vai dizer que perdoou pra dar o troco na mesma moeda, e pra ela não se esquecer “que só virei amante, porque nele falta alguma coisa”, completa o artista sobre a música.

Neste ano, Sâmi deu início a uma série de lançamentos. Primeiro, com “Bêbado sem noção”, assinada pelo próprio Sâmi, em parceria com Felipe Bessa, Will Bucci, Vinícius Leão e Lucas Avona. Recentemente, o artista trabalhou a divulgação de “Marmitinha”, também de sua própria composição, ao lado de Vinni Miranda, Gui Prado, Fátima Leão, Valéria Leão, e Vinícius Leão – que também é o responsável pela produção musical. Ambas as faixas chegaram com clipe assinado por Jacques Jr.

SÂMI RICO

Aos 23 anos, morando na cidade de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai. Milionário & José Rico formaram dupla no início dos anos 70 e ficaram conhecidos como “gargantas de ouro”. Ao longo da carreira venderam mais de 30 milhões de cópias. José Rico morreu em 2015, devido a uma parada cardíaca, na cidade de Americana.

Em 2022, Sâmi Rico lançou o seu primeiro trabalho autoral. Trata-se do EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro”. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato. Um dos destaques do projeto, a música “Preguiça e pijama”, já ultrapassou 386 mil visualizações no YouTube.

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla da música sertaneja raiz com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criar no público.