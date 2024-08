Talento, dedicação, foco e uma equipe empenhada em prosperar. Desta forma, o cantor e compositor Sâmi Rico vem ganhando cada vez mais espaço no mercado musical e tem se destacado de forma meteórica nas redes sociais. O artista já acumula números expressivos na internet.

No Youtube, Sâmi já soma mais de 3.8 milhões de acessos em seus vídeos. “Bêbado sem noção” com 638 mil, “Erro e a errada” com 609 mil e “Marmitinha” com 579 mil visualizações, são as músicas de maiores acessos em seu canal oficial. Nas plataformas digitais já foram mais de 584 mil plays em seus últimos três lançamentos. Na soma total das plataformas, suas músicas já foram ouvidas mais de 4.3 milhões de vezes.

Conciliando sua agenda de shows com apresentações nos principais rodeios e eventos pelo o Brasil, Sâmi segue trabalhando a divulgação da música “Erro e a errada”. A atual faixa de trabalho do artista contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto. A produção musical do single é assinada por Vinícius Leão, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr.

Erro e a errada:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHGbYlcEMLM

Plataformas digitais:

https://onerpm.link/samiricoerroeaerrada

SÂMI RICO

Aos 24 anos, morando na cidade de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai. Milionário & José Rico formaram dupla no início dos anos 70 e ficaram conhecidos como “gargantas de ouro”. Ao longo da carreira venderam mais de 30 milhões de cópias. José Rico morreu em 2015, devido a uma parada cardíaca, na cidade de Americana.

Em 2022, Sâmi Rico lançou o seu primeiro trabalho autoral. Trata-se do EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro”. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato.

Em 2024, Sâmi deu início a uma série de lançamentos. Primeiro, com “Bêbado sem noção”, depois com “Marmitinha”, e atualmente trabalha a divulgação da romântica “Erro e a errada”, que contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto. Todas elas já ultrapassaram a marca de meio milhão de acessos no Youtube. A produção musical dos singles é assinada por Vinícius Leão, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr.

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla do sertanejo tradicional com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criar

no público.