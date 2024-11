Santa Bárbara é certificada pelo projeto “Gota d’Água” em evento do Consórcio PCJ

Mais notícias da cidade e região

Santa Bárbara d’Oeste recebeu o Certificado de “Menção Honrosa – Maior Mobilização”, por engajar o maior número de educadores no Projeto “Gota d’Água 2023”, em evento promovido na sexta-feira (8) pelo Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). O projeto conta com o Programa de Educação e Sensibilização Ambiental que envolve os municípios associados ao Consórcio PCJ.

Santa Bárbara desenvolve, anualmente, diversas atividades relacionadas às questões ambientais com os alunos da rede pública e estadual por meio do DAE (Departamento de Água e esgoto) e da Secretaria Municipal de Educação. Os encontros acontecem durante o ano com cursos teóricos, oficinas práticas e visitas técnicas, visando capacitar os participantes para que possam atuar como agentes multiplicadores.

Na ocasião do evento, o Consórcio PCJ entregou também certificados aos 30 gestores que mais colaboraram com o sucesso das ações do Projeto “Gota d’Água”. A certificação homenageia os 30 anos do Projeto e Santa Bárbara teve os responsáveis pela educação ambiental do município, Mônica Tortelli e Felipe Augusto Gasparotto, ambos do DAE, e Gilmânia de França Paiva, da Secretaria de Educação, recebendo esse reconhecimento.

Santa Bárbara d’Oeste ainda contou com um projeto finalista para o prêmio “Sua Gota Faz a Diferença 2024”, desenvolvido pelos alunos da Escola Estadual José Gabriel de Oliveira, ficando entre os três melhores trabalhos apresentados na categoria Podcast. O evento ocorreu em Piracicaba, no auditório do SESC (Serviço Social do Comércio).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP