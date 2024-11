Santa Bárbara debate orçamento de R$ 933 milhões esta 3a feira

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira, dia 26 de novembro, às 18 horas, Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 158/2024, relativo à Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse projeto, que estima receita e fixa despesa da Administração Municipal para o exercício financeiro 2025, prevê orçamento no valor total de R$ R$ 993 milhões para o próximo ano.

De acordo com o projeto, a elaboração da LOA para o exercício financeiro de 2025 fundamentou-se nas diretrizes, objetivos e metas da Administração Direta, Indireta (DAE) e da Câmara Municipal, referente às despesas correntes e de capital, as delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, propostos pelo Plano Plurianual (PPA) vigente e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2025, que é objeto do Projeto de Lei nº 87/2024, o qual ainda tramita na Câmara.

A Audiência Pública será promovida no Plenário Dr. Tancredo Neves, localizado às margens da SP-306, 1001, no Jardim Dona Margarida. Assim como as reuniões ordinárias e extraordinárias, as audiências públicas da Câmara são transmitidas, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), e pelas redes sociais do Legislativo (@camarasbo).

