Santa Bárbara News: sangue, conservação rural e galerias

Prefeitura executa conservação de estradas em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de zeladoria e cuidado de áreas e espaços do Município. A equipe de estradas, uma das frentes de trabalho da Administração Municipal, executa conservação da estrada da Areia Branca e da estrada de acesso aos bairros Glebas Califórnia e Beira Rio.

A equipe também já atuou na conservação da Rua Antônio Nolli, no Cruzeiro do Sul, ruas Antônio Oliveira Lino, Luís Carlos Braulino e Benedito de Oliveira, no Santa Alice, e estrada Alambari de Baixo.

Serviços de zeladoria seguem em vias públicas e galerias de águas pluviais

Nesta terça-feira (7), equipes de trabalho da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, executaram melhorias em áreas públicas com as ações de zeladoria.

A Rua do Rayon, no Jardim Esmeralda, recebeu reparos na boca de lobo para escoamento de águas pluviais. Guias e sarjetas do Parque Linear receberam reparos e melhorias.

Outras frentes de trabalho como capinação, tapa-buraco e manutenção de estradas rurais seguem em diversos pontos da cidade, de acordo com cronograma.

Primeira Campanha de Doação de Sangue Santa Bárbara ajuda 372 pacientes

A Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste arrecadou 93 bolsas de sangue nesta terça-feira (7). O número equivale a 41,8 litros de sangue, podendo impactar até 372 pacientes que necessitam de doações. Na ação compareceram 106 candidatos, sendo que 23 pela primeira vez, além da realização de 13 cadastros para doação de medula óssea.

Na cidade, as próximas doações deste ano estão marcadas para os dias 11 de março, 13 de maio, 8 de julho, 9 de setembro e 11 de novembro, sempre das 9 às 12 horas, na sede do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste (Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce).

Todas as informações sobre as Campanhas de Doação de Sangue estão disponíveis no canal dos Doadores de Sangue no WhatsApp no link https://acesse.one/doadores-de-sangue-de-sbo

As Campanhas de Doação de Sangue são uma parceria do Hemocentro da Unicamp com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e conta do o apoio do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, Pastoral da Saúde – Região de SBO – Diocese de Piracicaba, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente, Bella Pane Pães e Doces e Confraria Há Bares Que Vem Para o Bem.