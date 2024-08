Santa Bárbara recebe espetáculo gratuito de dança no próximo dia 8

O município de Santa Bárbara d’Oeste será palco no domingo, 8 de setembro, do espetáculo de dança contemporânea “Senda”, criado pela companhia bauruense Sigma Cia. de Dança. A apresentação ocorrerá no Teatro Municipal Manoel Lyra, às 19h. A entrada é gratuita.

Com direção e coreografia de Karen Teixeira e Fran Manson, “Senda” busca trazer reflexão sobre a definição de identidade e essência de ser brasileiro, revisitando questões ancestrais e questionamentos contemporâneos. “Cada um dos 15 bailarinos intérpretes tecem sua própria história que, mesmo sendo contada de forma individual, se comunica com o todo. Cada caminho se entrelaça com o do outro, em uma relação e uma conexão, assim como a vida”, detalha Karen Teixeira, diretora da Cia de Dança.

Oficina de dança

Além do espetáculo, a coreógrafa Karen Teixeira ministrará uma oficina de Dança Contemporânea gratuita, onde os participantes poderão conhecer mais sobre as pesquisas da Sigma de maneira prática.

A oficina será no domingo, 8 de setembro, às 15h00, no Laboratório da Dança Fernanda Araújo (Rua Fernando de Assis Saes, 280). É voltada para pessoas a partir dos 16 anos já com alguma experiência em dança. As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/d4ooBvhcFDcRYbwq9

Sinopse do “Senda’

“Dentro de cada brasileiro desponta a sensação sui generis de pertencimento à nação, e por seu caráter imanente aos indivíduos, não existe separado das experiências destes. Mas o que define a identidade, a essência brasileira? Senda revisita questões ancestrais ao mesmo tempo que traz à tona diversos questionamentos contemporâneos, afunilando ao microcosmo das histórias pessoais. Nesta grande trama construída a partir de cada escolha de nossa trajetória, muitas vezes imposta, buscamos a liberdade de compor e tecer nossas possibilidades. Entre realidades e utopias, existimos e resistimos às interseções desses fios, alargando esse caminho estreito.”

Histórico do Senda

O trabalho “Senda” foi desenvolvido pela Sigma Cia. de Dança a partir da orientação artística de Ló Guimarães (artista-orientadora do Programa de Qualificação em Artes). Integrou a programação da “7ª edição da Mostra de Dança” do programa em novembro de 2022 na cidade de Santo Antônio do Pinhal (SP). Na sequência, o espetáculo abriu a programação da Noite de Gala do Festival da Sigma 2022, realizado no Teatro Municipal de Bauru.

Em 2023, “Senda” foi contemplado no edital de circulação de espetáculo de dança pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) do Governo do Estado de São Paulo e por isso, em 2024, passará por cinco cidades do interior com a proposta de promover a apresentação e uma oficina de dança contemporânea. Todas as atividades serão gratuitas.

Sobre a Sigma

Fundada em 1981 em Bauru (SP), a Sigma Academia de Dança atua como um espaço de formação e pesquisa em diversas modalidades de dança, com destaque para o jazz, ballet, danças urbanas e dança contemporânea. Já participou de importantes festivais do país, como o Festival de Joinville, recebendo premiação máxima em vários deles.

Em 2022, a companhia foi selecionada na categoria de Núcleos Estáveis no “Processo de Seleção de Grupos, Companhias e Coletivos de Dança interessados em receber orientação artística do Programa de Qualificação em Artes (PQA)” da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis.

Serviço:

O espetáculo “Senda” será realizado no domingo, 8 de setembro, 19h00, no Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61, Centro). A entrada é gratuita. Os ingressos serão disponibilizados uma hora antes da apresentação na bilheteria do Teatro. Mais informações pelo Instagram @ciasigma.

A realização do projeto é da Sigma Cia. de Dança, por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Governo do Estado de São Paulo, com produção da Alumia Criativa. Apoio – Laboratório da Dança Fernanda Araújo.

Foto Fabiana Vitta