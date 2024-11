Os serviços de zeladoria seguem com diversas frentes de trabalho em Santa Bárbara d’Oeste. Nesta segunda-feira (25) equipe de manutenção de galerias de águas pluviais atuou na Rua José Petrini, no Vale das Cigarras.

Também foram realizados nos últimos dias, reparos em guias e sarjetas na Rua Antonio Arruda Ribeiro, no Jardim América e na Rua Luís Ometto, no Distrito Industrial e reparos em boca de lobo e substituição de grade, no cruzamento da Avenida de Cillo e Rua Inácio Antonio, no Centro.

Mais zeladoria

A equipe de estradas atuou na conservação das ruas Antônio Angolini, Frederico Zepelim e acesso ao bairro pelo lado do clube do Sindicato dos Metalúrgicos. A Rua José Petrini, no Vale das Cigarras, e as ruas João Pereira, Jornalista Alberto Franco e Alvino Vieira Lopes, no Cruzeiro do Sul/ Pinheirinho receberam conservação e nivelamento.

Mais notícias da cidade e região

E os serviços de capinação foram executados na Rua XV de Novembro, no linhão do Parque Planalto, no Parque dos Ipês, na Rua Florêncio de Abreu, no Jardim Europa, na Avenida Santa Bárbara, nas ruas Antonio Pedroso e Eduardo Camargo, no Inocoop, na Rua Bartolomeu de Gusmão e no linhão, no Jardim Europa e na Rodovia Ernesto de Cillo.

