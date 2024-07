Santander eleito melhor banco para o ESG no Brasil

O Santander Brasil foi eleito o melhor banco para o ESG, segundo estudo de analistas independentes liderado pela revista econômica Euromoney.

A revelação de que a operação brasileira do Santander ocupa o topo do ranking das instituições financeiras que mais evidenciam temas sustentáveis, sociais e de governança corporativa em seus negócios locais aconteceu na noite desta quinta-feira, 18 de julho, em cerimônia realizada em Londres.

O estudo levou em consideração a evolução dos negócios sustentáveis em carteira do Santander Brasil – que fechou 2023 em R$ 23,1 bilhões – além da liderança local do Banco na subscrição de CBIOS (créditos de descarbonização do setor de transportes). Também foram consideradas a captação recorde de R$ 26 milhões em seu principal programa de responsabilidade social, o Amigo de Valor, o aumento da diversidade em seu quadro de funcionários, além práticas de governança corporativa, que no Santander Brasil vão além das exigências regulatórias.

Fala vice do Santander

Maitê Leite, vice-presidente executiva Institucional do Santander Brasil, avalia que este reconhecimento, em especial, deve-se em grande parte aos posicionamentos de sustentabilidade, social e de governança corporativa, que estão na espinha dorsal do planejamento estratégico do Banco para o país. “Fomos pioneiros neste tema e a premiação é o resultado de 25 anos de trabalho que foi sendo construído e se traduziu em ativos sustentáveis muito relevantes.”

Além do destaque em ESG, o Santander Brasil também foi o grande vencedor da categoria “Best International Bank” ou, em livre tradução, melhor banco internacional com atuação no país. Os analistas da Euromoney consideraram dados de participação de mercado, resultados financeiros, impactos gerados por novos produtos, serviços e estratégias de negócios com foco nos clientes.

A lista completa das instituições financeiras premiadas nas Américas, Europa, Ásia e Oriente Média pode ser conferida em www.euromoney.com/awards.

