A Financeira do Santander Brasil vai dar uma oportunidade única para os visitantes da Intersolar 2024, a maior feira e congresso do setor da América Latina, que acontece em São Paulo, de 27 a 29 de agosto. Até o dia 30, durante a semana do evento, clientes que fecharem contrato vão ter uma redução de até 10% nas taxas que, nesta condição especial, ficam a partir de 1,25% ao mês.

O Banco líder no país no financiamento de projetos de implantação do sistema de geração de energia limpa para residências e empresas. A Financeira do Santander, que estará presenta na Intersolar, no Expo Center Norte, concede crédito tanto para a aquisição dos equipamentos, até a infraestrutura de instalação.

Segundo Cezar Janikian, diretor da Financeira do Santander, a presença na Intersolar com todo aparato de soluções para o parcelamento de módulos solares reafirma o compromisso do Banco em simplificar o acesso à energia renovável. “Temos orgulho de ser reconhecido pelo mercado como o Banco da Sustentabilidade, o que se reflete na confiança dos consumidores e empresas que buscam investir em soluções energéticas limpas e eficientes com a gente”, afirma.