Santos praticamente garante retorno à Série A (3-0)

De volta. O Santos praticamente garantiu o retorno à elite do futebol Brasileiro. O time venceu o Vila Nova, por 3 a 0, na Vila Viva Sorte, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, e encaminhou o acesso para a Série A.

O Peixe balançou as redes com o zagueiro João Basso e os atacantes Guilherme e Otero. O resultado positivo mantém o clube na liderança da Série B, além do clube atingir os mágicos 65 pontos na competição, pontuação que sempre garantiu o acesso à Série A.

O Santos teve mais ímpeto para abrir o placar na primeira etapa. Giuliano foi responsável pelas duas melhores chances do Peixe, mas uma delas parou no travessão e na outra tentou uma bicicleta que foi defendida pelo goleiro Dênis.

Na segunda etapa, o esforço foi recompensado. Aos 10 minutos, Otero alçou a bola na área, Vanderley errou o corte e a bola sobrou para João Basso chutou a redonda para o fundo do gol.

Depois disso, o Vila Nova tentou chegar com força, enquanto o Peixe apostou no contra-ataque. Nos acréscimos, com ajuda do VAR, o árbitro marcou um pênalti em Otero, Guilherme cobrou e converteu com um chute no ângulo.

Na reta final ainda pintou outro gol do Santos. Otero cobrou uma falta da intermediária, a trajetória enganou o goleiro e sacramentou o placar em 3 a 0. Assim, o clube encaminhou o acesso à Série A do Brasileirão.

Santos sobe este domingo?

O Peixe está bastante próximo de garantir o acesso e pode matematicamente atingir o objetivo neste domingo (3). Para isso, o Ceará precisa perder para o Avaí, em jogo que acontece às 18h30 (de Brasília). Se isso não se confirmar, o Alvinegro Praiano só precisará de uma vitória contra o Coritiba para subir.

