São Paulo bate Corinthians, que teve 2 expulsões

O São Paulo bateu o Corinthians por 3 a 1 na tarde/noite deste domingo em jogo realizado em Brasília. O jogo valeu pelo Campeonato Brasileiro e o Timão segue na luta contra o rebaixamento.

O clássico foi um jogo anti clímax pro Tricolor que foi eliminado no meio de semana na Copa Libertadores.

Com jogo realizado fora da capital, o SPFC saiu na frente com cobrança de pênalti convertida por Lucas Moura. No lance, o lateral Fagner foi expulso.

O Timão voltou melhor para o segundo tempo e criou boas chances, mas o zagueiro Ramalho foi expulso aos 17′ após dar uma cotovelada no atacante Luciano em lance já com a bola parada.

Aproveitando ter 2 jogadores a mais, o São Paulo ampliou para 2 a 0 com o zagueiro Arboleda, que aproveitou cruzamento na área e cabeceou.

Yuri Alberto descontou para o Timão nos minutos finais e o jogo ainda teve 10 minutos de acréscimos.

André Silva deu números finais para a partida aos 98′.

Próximos jogos e São Paulo

O Corinthians encara o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil e o Tricolor vai a Cuiabá tentar manter a boa fase no Nacional.

