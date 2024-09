A partir de quando crianças podem usar desodorante?

Durante a puberdade, o corpo da criança e do adolescente passa por algumas mudanças que já são esperadas e consideradas normais para essa fase. Uma delas é o surgimento do odor axilar, aquele cheirinho mais forte que começa a aparecer, principalmente, após os exercícios.

Diante dessa queixa, sempre vem a dúvida sobre desodorantes e antitranspirantes para crianças. Neste contexto, é preciso estar atento: se trata de substâncias diferentes. O especialista explica que, de acordo com a ANVISA, desodorantes são liberados para crianças a partir dos oito anos, desde que não contenham álcool, parabenos e alumínio. Já os antitranspirantes são recomendados apenas após os 12 anos de idade.

É importante lembrar que algumas crianças podem apresentar um odor axilar transitório, proveniente do uso de roupas de adultos e que já estejam colonizadas por bactérias. “Esse tipo de odor pode ser tratado com cremes tópicos de antibióticos e não está relacionado ao início da puberdade ou produção hormonal”, garante o endocrinologista.

Para pais que preferem evitar quaisquer substâncias, o médico sugere alternativas que também podem ser adotadas para as crianças menores de oito anos.

Bem estar da criança

“É possível usar o leite de magnésia, que neutraliza os ácidos do suor e reduz a proliferação de bactérias, e o leite de rosas, que atua como antisséptico devido ao óxido de zinco e cloreto de benzalcônio”, aconselha. Para todos os efeitos, o Dr. Miguel Liberato reforça que a escolha do tratamento deve ser feita com cautela e acompanhamento médico, visando o bem-estar da criança.

Embora seja uma alteração normal e esperada para o início da puberdade, o Dr. Miguel Liberato explica ainda que o aparecimento precoce desse odor, antes dos oito anos em meninas e dos nove em meninos, pode ser motivo de preocupação. “Nem sempre esse odor indica que já há o início da produção de hormônios da fase da puberdade, mas, como essa é uma possibilidade, toda criança que apresenta início precoce do odor deve ser investigada para tentar identificar a causa”, diz. “Também temos que estar atentos se o início desse cheiro vem acompanhado de acne, aumento de velocidade de crescimento, pelos pubianos e outros sinais de puberdade”, acrescenta.

