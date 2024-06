Cidades de São Paulo registram diminuição de até 96% nos números de criminalidade com uso de totens de segurança

De 100 incidentes registrados entre janeiro e abril de 2023 para apenas quatro no mesmo período deste ano. Os dados dizem respeito aos números de furtos, invasões e vandalismos em frente a escolas municipais de Cotia (SP). A redução de 96% foi registrada após a instalação de 138 equipamentos de alta tecnologia, como forma de inibir ações criminosas e ajudar na ação rápida das guardas e policiais militares.

Somente no estado de São Paulo mais de 14 municípios que investiram nos Totens de Segurança Helper e que vêm contabilizando uma redução significativa de crimes. São três modelos desenvolvidos pela empresa que detém a patente dos totens: o Helper Urbano (instalado em pontos estratégicos com maior fluxo de pessoas e focado na segurança), o Helper Escolar (instalado em frente a escolas, possui o ‘APP de Emergência Escolar’) e o Helper Módulo, (utilizados no trânsito para o acompanhamento e reconhecimento de placas de veículos e também no envio de mensagens de alta potência aos motoristas). Todos com o objetivo de reduzir possíveis ocorrências e proporcionar mais agilidade em situações de risco.

Em Diadema, as ocorrências criminais caíram 36% nas áreas em que são encontrados os totens, segundo os dados do INFOCRIM (Sistema Estadual de Informação Criminal), divulgados pelo Observatório Municipal de Segurança Pública de Diadema. “Não temos dúvida de que nossos equipamentos ajudam a inibir as ações de criminosos. Com quatro metros de altura, o totem reúne em um único dispositivo várias funcionalidades, como o monitoramento por vídeo, o atendimento a emergências por meio de um botão e o envio de alertas à população”, explica o diretor da Helper Tecnologia, Edison Endo.

Em São Vicente, outra cidade paulista, as câmeras de monitoramento do equipamento, que gravam em 360°, flagraram recentemente dois momentos de furtos em diferentes pontos da cidade que possibilitaram a ação da polícia militar, prendendo todos os envolvidos em menos de cinco minutos, graças à fiscalização em tempo real.

Funcionalidades

Com quatro metros de altura, os totens de segurança são blindados e formados por um sistema de giroflex, sirene, câmeras que monitoram em 360º de forma simultânea, botão de emergência e comunicador de áudio conectado diretamente às autoridades de segurança do município, diminuindo consideravelmente o tempo de resposta dos agentes de polícia militar, guarda municipal e agentes trânsito, no atendimento às vítimas. O sistema também é equipado com alto-falantes de alta potência que possibilitam a atuação remota em uma ocorrência, a transmissão de alertas instantâneos e mensagens de conscientização à população.

Os totens são capazes de detectar aglomerações, invasões a áreas restritas, realizar contagem de pessoas e objetos, além de reconhecer placas de veículos e apontar eventuais restrições. Essa tecnologia ainda favorece análises inteligentes de imagens, identifica situações de risco e otimiza a ação policial.

