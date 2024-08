São Paulo empata em Goiás e avança na Copa BR

O São Paulo empatou em 0 a 0 em Goiânia contra o Goiás e avançou sem grandes sustos para as quartas-de-final da Copa do Brasil 2024.

Como havia vencido o jogo da ida por 2 a 0 no Morumbis, o Tricolor fez um jogo sem grandes emoções e segurou um Goiás não tão agressivo.

A partida teve confusão nos minutos finais com jogadores expulsos e confusão na torcida do time goiano.

Agora os paulistas esperam novo sorteio. Os confrontos das quartas de final serão decididos através do sorteio, assim como aconteceu nas oitavas de final.

Diferente da Libertadores, os times vão conhecer os seus respectivos adversários por sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

São Paulo em alta no Brasileirão

Depois de bater o líder Flamengo no final de semana passado, o Tricolor volta a jogar em casa no domingo contra o Atlético GO podendo subir para o grupo de líderes do nacional.

