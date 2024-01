São Paulo estreia com pé direito no Paulistão

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo iniciou sua trajetória

no Paulistão Sicredi com vitória diante do Santo André por 3 a 1, neste sábado (20).

Com um Morumbi cheio, com a presença de mais de 45 mil torcedores, na estreia do técnico Thiago Carpini no comando do clube tricolor, que soma os seus primeiros três pontos do Grupo D.

Novorizontino, São Bernardo e Botafogo completam a chave. Os gols foram marcados todos no primeiro tempo por Lucas Moura, Luciano e Diego Costa. Cléo Silva descontou.

