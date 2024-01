Dois tiveram sextou 'detidos' pela Gama

O ‘sextou’ de dois foragidos da Justiça

foi encurtado por agentes da Gama (Guarda Municipal de Americana).

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prendeu duas pessoas que eram procuradas pelda Justiça.

A primeira das abordagens aconteceu por volta das 16h30. A equipe Romu subinspetor Dinael, Juliana e Montalvão recebeu alerta que havia um mandado de prisão contra o proprietário de um Fiesta.

Pouco depois, na av Paschoal Ardito, no São Vito, o motorista de 38 anos foi abordado. Os agentes constataram um mandado de prisão por ameaça.

No período da noite, no mesmo dia, a mesma equipe prendeu outro procurado da Justiça. Desta vez na rua Serra das Cajazeiras, no Parque da Liberdade. O homem de 30 anos foi detido e, através de pesquisa, foi verificado um mandado de prisão por furto.

Os dois homens foram encaminhados para a delegacia onde foram autuados e permaneceram presos.

