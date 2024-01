O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira

de Souza (PL) deve estar alguns empresários da cidade como vice para sua chapa. Candidatíssimo, Bill vai tentar ‘recuperar’ a prefeitura derrotando o atual Leitinho Schooder (PSD).

Bill recebeu esta semana o empresário Zé Carlos Maximiano diretor geraldiretor geral da Carthom’s Eletrometalurgica Ltda. Leia + sobre política regional O ex-prefeito fez elogios a Maximiano e disse que os dois discutiram política local. O Zé Carlos Maximiano é, antes de tudo, um grande amigo que a vida me deu! Empresário de sucesso em Nova Odessa, gera muitos empregos e ajuda no desenvolvimento da nossa cidade. Com ele, tive uma excelente conversa sobre o cenário econômico nacional, estadual e, principalmente, local. Obrigado, Zé, pelo bate-papo!

EMPRESÁRIOS VICES– Bill passou 8 anos tendo como vice o empresário herdeiro Oscarzinho Berrgreen e hoje o vice do prefeito Leitinho é o empresário Alessandro Mineirinho. Parece que o ex-tucano não vai querer ousar no modelo que tem dado certo na cidade.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP