São Paulo recebe maior evento náutico da América Latina com missão 'Brasil perto das águas'

São Paulo e os barcos- “Nossa missão é voltar as cidades para as águas. Isso é o que nos motiva, o desenvolvimento do turismo náutico que vai muito além de barcos, um setor que gera muitos empregos e renda para uma ampla cadeia e o Brasil pode se tornar um grande destaque mundial’, disse Ernani Paciornik, presidente do Grupo Náutica reforçando que apenas a indústria náutica emprega hoje no Brasil mais de 120 mil pessoas.

“É impressionante como o setor emprega, um barco de 70 pés equivale a uma obra de 13 andares no setor da construção civil”, complementou o presidente da Associação Náutica Acobar, Eduardo Colunna.

Dessa forma, as portas do São Paulo Boat Show, o maior evento náutico da América Latina, abriram hoje às 15h para o público e o show segue até terça, 24, no São Paulo Expo. São mais de 170 embarcações para visitação e 50 lançamentos dos grandes nomes da náutica nacional e internacional, além de uma série de produtos, equipamentos, serviços e lazer para toda a família.

Além disso, nesta manhã que antecedeu a abertura, várias autoridades públicas de todo o país e exterior se reuniram durante o 9 Congresso Internacional Náutica para trazer projetos e discutir temas que envolvem o setor, com foco ao desenvolvimento econômico e pelo alto potencial que o Brasil possui para o lazer sobre as águas com 8,5 mil km de costa e 35 mil km de vias navegáveis interiores.

Entre os participantes do congresso, representantes dos estados da Bahia e do Paraná, que serão palcos das próximas edições do Boat Show, em novembro, foram destaques.

A secretária de desenvolvimento econômico de Salvador Mila Paes destacou a importância do incentivo ao turismo náutico como o apoio a eventos do gênero, além de projetos em execução como o SAC Náutico, que simplifica a chegada de embarcações na cidade, e projetos futuros como a implantação de uma Marina Pública Municipal, já que acredita que a náutica pode ser uma grande potência para a economia.

“Eventos como o Salvador Boat Show, que será realizado pela primeira vez de 6 a 10 de novembro na Bahia Marina, contribuem para colocar a cidade dentro do protagonismo da náutica, é importante levarmos essa cultura para fomentar o setor. Tenho certeza que será o início de uma caminhada de muito sucesso”, disse Paes.

Outro ponto alto do congresso foi a presença do governador do Paraná Ratinho Junior que receberá no estado a segunda edição do Foz Internacional Boat Show, de 28 de novembro a 1 de dezembro em Foz do Iguaçu, no ICLI. Com projetos e iniciativas que envolvem o turismo náutico como destaques de seu governo, Ratinho Junior anunciou sobre a nova “BR do Mar” que, por meio de implantação de infraestrutura sustentável, criará um canal estabelecendo um “circuito náutico” que conectará Paranaguá, no Paraná, com Cananéia, em São Paulo, o que vai impactar em desenvolvimento do turismo, de vários setores relacionados e das comunidades ribeirinhas.

“Queremos criar um grande polo náutico no Paraná. Com estudos e iniciativas em andamento, o estado já se tornou o terceiro polo náutico do Brasil, com 100 mil embarcações, políticas de incentivo às indústrias náuticas e projetos de fortalecimento do turismo. Crescemos em 20% no turismo o ano passado e levamos essa experiência na náutica para outros setores. Os Boat Shows nos trazem novas experiências e informações para explorar o potencial náutico para a geração de riquezas e para o desenvolvimento sustentável”, destacou o Governador do Paraná.

Acompanhe o calendário dos próximos eventos náuticos brasileiros de 2024:

> Salvador Boat Show

Maior evento náutico do Nordeste

De 06 a 10/11 – Salvador/BA

> Foz Internacional Boat Show

Principal evento náutico da Tríplice Fronteira

De 28/11 a 01/12 – Foz do Iguaçu/PR

SERVIÇO

O que: São Paulo Boat Show

Quando: De 19 a 24 de setembro

Onde: São Paulo Expo | Exhibition & Convention Center. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900

Quanto: R$ 100 + Taxas

