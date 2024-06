A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sumaré, por meio do CRESSER (Centro de Referência em Saúde Sexual e Reprodutiva), foi premiada nesta quarta-feira (26) durante o Fórum Estadual de Dirigentes em HIV/Aids com o selo prata pelo Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids do Programa Estadual de IST/Aids.

A cerimônia aconteceu, nos dias 25 e 26 de junho, no espaço Hakka Eventos, no bairro da Liberdade em São Paulo e contou com a presença do superintendente da Secretaria de Saúde, Carlos Serra, da coordenadora do Programa Municipal IST/HIV e Hepatites Virais de Sumaré, Tania Mara Cardoso e de colaboradores do serviço.

A premiação tem o objetivo em reduzir a vulnerabilidade da população do município no que se refere às ISTs, prevenir novas infecções, reduzir o preconceito e promover qualidade de vida às Pessoas Vivendo com HIV e Aids. No total, 162 municípios participaram do programa, sendo avaliados pelas ações desenvolvidas entre os meses de janeiro e dezembro de 2023.

Saúde e ISTs

“Estamos muito satisfeitos com a premiação, alcançando o selo prata. O resultado foi alcançado após realização de um plano de ação para melhoria dos indicadores e isso se deve a toda equipe que se dedica diariamente na prevenção e controle dos casos de ISTs no município, agradeceu Tania.

“Estamos confiantes para conquistar a classificação ouro no próximo Fórum e agradeço a dedicação de toda equipe no cuidado da nossa população”, disse o secretário de Saúde, Bruno Reina.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP