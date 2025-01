SBO mobiliza Conferência contra a Emergência Climática

Santa Bárbara d’Oeste mobiliza Conferência Municipal contra a Emergência Climática

Leia + sobre política regional

A Conf Municipal do Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste acontecerá nesta terça-feira (21), a partir das 8 horas, na Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado de Campinas – ETECAP) (Av. Cônego Antônio Roccato, s/nº, Jardim Santa Mônica), em Campinas.

Será dentro da 1º Conferência Intermunicipal de Campinas. Para participar, é preciso se inscrever no link bit.ly/meio-ambiente-2025 O evento é exclusivamente presencial.

Esta é uma das etapas mais importantes da 5ª Conf Nacional do Meio Ambiente (CNMA) e tem como objetivo incentivar a ampla participação da população na construção de propostas para enfrentar os desafios climáticos, além de eleger delegados que representarão o município na etapa estadual.

Durante as conf.s municipais, os participantes poderão apresentar propostas contra os efeitos causadores da emergência climática para os cinco eixos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente: mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; e governança e educação ambiental.

Qualquer brasileiro ou brasileira maior de 16 anos pode participar da conferência e votar nos/nas delegados/as. Poderão ser levantadas, por município, até 10 propostas, sendo duas para cada um dos eixos temáticos. As propostas priorizadas serão encaminhadas para a Comissão Organizadora Estadual e serão incluídas no Caderno de Propostas que será debatido nas Conferências Estaduais.

Com informações do Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP