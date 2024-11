SEAAC: 33 anos de história!

A história do SEAAC de Americana e Região começa no distante 19 de novembro de 1991. Foi numa sala emprestada que várias trabalhadoras se reuniram com um sonho em comum: construir um sindicato forte para trabalhadores que não tinham representação e direitos de classe, principalmente na área de assessoramento e contabilidade. Quem observasse aquela primeira reunião onde só estavam mulheres, naturalmente escanteadas no meio trabalhista da época, não acreditaria que 33 anos depois o SEAAC representaria 14 categorias, quase 20 mil trabalhadores, atenderia 29 cidades e conquistaria milhares de sócios.

Estes 33 anos foram de muitas conquistas e dificuldades. Entre as conquistas cremos que o vale-alimentação foi a maior delas e resultado de uma peregrinação jurídica e pessoal em várias instâncias, até chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. Triênio, auxílio-creche, seguro de vida, complementação aos afastados pelo INSS, diversas estabilidades, auxílio aos pais com filhos especiais, direitos aos casais homoafetivos e aumentos significativos nos pisos salariais são outras vitórias. Quanto as dificuldades ficam até difícil elencar. Mas a maior delas foi a Reforma Trabalhista, uma ação espúria, sem discussão com a sociedade e com o claro objetivo de ao mesmo tempo suprimir direitos e aniquilar os sindicatos. Achamos que teríamos que fechar as portas. Mas colocamos “a faca nos dentes” como em 1991 e aqui estamos, nos reerguendo e projetando um futuro melhor.

Pretendemos ampliar o trabalho na base, falando e interagindo diretamente com o trabalhador e ao mesmo tempo utilizar de forma mais abrangente as redes sociais em suas variadas plataformas. Ao mesmo tempo vamos retomar projetos desenvolvidos anteriormente (e paralisados pela crise ocasionada pela Reforma Trabalhista) como os cursos de qualificação para os trabalhadores, os eventos esportivos e os educativos. O mundo do trabalho está mudando e junto com estas mudanças surgem os novos desafios para os sindicatos se manterem atuantes e atrativos. Temos esta consciência e estamos sempre abertos para assimilar e empreender.

Enfim, completamos 33 anos com a maturidade das experiências boas e ruins, com a consciência tranquila que sempre atuamos de forma digna na defesa dos trabalhadores das mais diversas categorias que representamos e mantendo cordialidade e respeito pelas entidades patronais e pelas empresas com quem negociamos. Vamos em frente! Trabalho, motivação e criatividade são elementos fundamentais da nossa existência!

Helena Ribeiro da Silva

Presidenta do SEAAC de Americana e Região