SEAAC entrega reivindicações de 5 categorias; Contabilidade e Assessoramento maiores

Afim de agilizar as negociações das categorias profissionais com data-base em 1º de agosto, o SEAAC Americana e Região realizou assembleias de aprovação de pautas com trabalhadores durante em maio e protocolou as reivindicações nas entidades patronais.

O Sindicato reivindica em média 8% de reajuste salarial e mais 2% de aumento real, para valorização da categoria.

Trabalhadores de empresas de Cobrança e Recuperação de Crédito, Locadoras de Máquinas e Equipamentos de Terraplenagem, Administradores de Consórcios, Sociedades de Advogados e Contabilidade, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas são os que têm data-base em 1º de agosto.

“Estas cinco categorias profissionais somam aproximadamente 10 mil trabalhadores que representamos em toda a região. A maior em números gerais é Contabilidade e Assessoramento. As reivindicações aprovadas em assembleias são idênticas para quatro categorias com relação ao percentual de reajuste salarial e outras cláusulas econômicas, variando nas cláusulas sociais.

Somente os trabalhadores de Cobrança e Recuperação de Crédito aprovaram pedido maior de reajuste. Esperamos, tendo iniciado a campanha salarial antecipadamente, concluir as negociações durante o mês de agosto”, explicou a Presidenta Helena Ribeiro da Silva.

Diretora de Administração e Finanças do Sindicato, Gislaine Sacilotto da Silva, pondera que os números reivindicados estão dentro da realidade financeira das empresas e refletem o aumento do custo de vida, que apesar de não aparecer na inflação oficial afeta o bolso do trabalhador.

