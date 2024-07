SEAAC fecha 24 acordos; maioria são lotéricas

O SEAAC de Americana e Região fechou 24 Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) com empresas das categorias de Comissários e Consignatários e Arquitetura e Engenharia Consultiva, ambas com data-base em 1º de maio. Nestas duas categorias profissionais os sindicatos patronais tem dificultado as negociações de Convenções Coletivas, deixando trabalhadores sem um instrumento garantidor de seus direitos.

“Estamos com dificuldades para negociar Convenções Coletivas com estas entidades patronais há anos. Por isso, temos buscado os acordos coletivos que além de trazer segurança jurídica para as partes, tem permitido buscarmos melhores reajustes salariais e condições gerais para os trabalhadores. O INPC para a data-base de maio era de 3,23%.

Nos ACTs conseguimos reajustes médios de 6%. Um ganho para o trabalhador e a demonstração que são empresas bem geridas, que enxergam a importância da mão-de-obra e o ganho de produtividade com o trabalhador contente”, comentou a Presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

PROBLEMA ANTIGO e o Seaac

A categoria de Comissários e Consignatários, maioria dos acordos fechados, abrange as casas lotéricas. Esta categoria ficou cinco anos sem Convenção Coletiva. No final do ano passado o dissídio instaurado foi finalmente julgado e trouxe um passivo trabalhista grande para empresas que não fecharam Acordo Coletivo com o Sindicato. “O patronal não aprendeu a lição. Agora em maio abrimos negociações e as dificuldades continuam em finalizar a Convenção. Frente a isso procuramos as empresas e a maioria dos ACTs fechados é justamente com casas lotéricas”, finalizou Helena.

