SEAAC tem 4 representantes na Federação

A nova diretoria para o quadriênio 2024-2028 da Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo (FEAAC) tomou posse em cerimônia ocorrida no último sábado. Prestigiado, o SEAAC de Americana e Região tem quatro representantes na diretoria da Federação. A presidenta Helena Ribeiro da Silva foi eleita Diretora da Secretaria Geral; Gislaine Sacilotto da Silva, Diretora de Formação Sindical; Vlaici Sartorato, Suplente da Diretoria e José Carlos Bispo de Souza Júnior, Titular do Conselho de Ética.

O presidente reeleito da FEAAC, Lourival Figueiredo Melo, relembrou o início da FEAAC e destacou a importância das entidades sindicais se manterem atentas as transformações da área trabalhista. Para o presidente é preciso que seja despertado o espírito da solidariedade entre as pessoas e no meio sindical não é diferente. “Somente somando forças e entendendo a importância de aliar seriedade, competência e solidariedade é que estaremos construindo entidades mais fortes e prontas para enfrentar os novos desafios”.

Mais notícias da cidade e região

Helena agradeceu a recondução para o cargo de Diretora da Secretaria Geral e a nomeação de membros do SEAAC de Americana e Região para a Federação. A presidenta reiterou sua convicção de que o meio sindical precisa vencer obstáculos diariamente, mas que a persistência e o otimismo sempre norteiam suas ações e as do SEAAC. “Quando veio a reforma trabalhista precisamos nos reinventar. Parecia que o caminho era fechar as portas. Mas disse para diretoria: começamos do nada e viemos até aqui. Agora já estamos em condições de seguir em frente e seguimos. Podemos dar um passo para trás, mas desistir nunca. A FEAAC também é assim, persistente e comprometida com sua história”.

FEAAC

Representando mais de 100 mil trabalhadores no comércio e serviços, a FEAAC foi fundada em 23 de julho de 1979. Possui mais de quatro décadas de lutas por justiça social e pelos direitos dos trabalhadores. Fazem parte desta história campanhas salariais, combate às más condições de trabalho, protestos, participação política, qualificação profissional e programas sociais.