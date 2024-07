SEBRAE Sumaré está com inscrições abertas para curso de ALI Produtividade

A unidade de Sumaré do Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está com inscrições abertas para o curso de ALI Produtividade. O programa tem como objetivo estimular a inovação e o desenvolvimento de pequenos negócios. O curso é gratuito e os participantes serão acompanhados por um Agente Local de Inovação (ALI), selecionado e capacitado pelo SEBRAE.

Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto pelo link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g7_Lt8T9AeNCmKACmoD8ARtUMUhLRzA1NVEzRDFHSVpCRlVPMlNTRlc1VC4u.

O programa propõe a partilha de conhecimentos e experiências entre empresários e agentes de Inovação por meio de encontros individuais e coletivos, a fim de visualizar novos caminhos e alternativas para as dores e problemas do dia-a-dia, guiados por ferramentas de gestão ágeis. Colaborando assim, na construção de um futuro possível através de implantação de melhorias, ferramentas, produtos e serviços criativos e inovadores para o seu negócio. O curso tem duração de uma hora semanal, durante seis meses.

Entre os benefícios do curso, estão um acompanhamento customizado por até 5 meses com um Agente Local de Inovação; metodologias e ferramentas focadas na resolução de problemas; Network com outros empresários participantes do programa e consultorias especializadas.

A unidade do Sebrae de Sumaré funciona na Rua Justino França, 143, na região Central, junto ao Banco do Povo e o Desenvolve Sumaré. Mais informações pelo telefone: (19) 3828-8630.

MULHER DE NEGÓCIOS

Também estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empreendedorismofeminino/premiomulherdenegocios.

