Seca: PCJ vai atuar junto ao sistema Cantareira

Seca e PCJ- As mudanças climáticas têm sido em todo mundo a principal variável

quando assunto é disponibilidade hídrica, tanto para o abastecimento público quanto para os setores rural e industrial, além dos diversos usos múltiplos da água. A regularidade das chuvas e das estações do ano sempre foram fundamentais para o planejamento das providências por parte dos poderes públicos e setores produtivos para suas condutas de sobrevivência mediante aos eventos extremos ou condições severas de escassez ou excesso de água.

As Bacias PCJ, dada sua extensão territorial que reúne 76 municípios, detêm anualmente alguns contrastes de disponibilidade hídrica, cada vez mais evidentes com as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, durante a estiagem, algumas captações demonstram estar em estado regular de abastecimento enquanto outras, pontuais, passam por extremos desafios quanto a segurança hídrica.

Em predominância, os municípios das Bacias PCJ se abastecem de captações superficiais (de rios). Porém, alguns deles estão posicionados nas proximidades de rios maiores, como o caso dos rios Atibaia, Jaguari, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ao passo em que outros se posicionam em rios menores e ribeirões, sendo estes os primeiros a sentirem a redução do volume de água na chegada do outono e do inverno.

Neste período seco do ano, com a redução das chuvas, todos os rios naturalmente apresentam redução na quantidade de suas águas, porém alguns deles, que estão próximos aos reservatórios do Sistema Cantareira, acabam por terem vazões garantidas pelas descargas destas barragens. Contudo, este mecanismo beneficia diretamente 19 municípios das Bacias PCJ. Os demais, possuem soluções locais e regionais sujeitas a variações da oferta de água.