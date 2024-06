Santander reduz taxa do financiamento para carro elétrico

O Santander vai oferecer até o dia 30 de junho condições diferenciadas para clientes

que queiram financiar a compra de um carro elétrico ou híbrido, ou ainda instalar em casa placas solares para geração de energia limpa. O incentivo especial a práticas sustentáveis é parte da agenda do 1º Mês do Meio Ambiente, uma iniciativa inédita do Banco.

Com isso, o cliente que planeja comprar um carro elétrico ou híbrido vai contar com uma redução de até 25% na taxa de financiamento que, no Santander, já é a mais baixa do mercado para esse tipo de veículo.

Já para o financiamento do sistema residencial de geração de energia solar – mercado liderado nacionalmente pelo Santander – o Banco diminuiu ainda mais a taxa para quem financia a compra dos equipamentos e a instalação, que somente durante junho ficará a partir de 1,25% ao mês.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Os descontos serão concedidos pela Santander Financiamentos que, desde o ano passado assumiu o compromisso de ser uma “financeira verde”, adotando práticas cada vez mais voltadas ao incentivo de ações sustentáveis.

“Nosso objetivo com um mês inteiro dedicado ao Meio Ambiente é dar oportunidade para quem busca ser mais sustentável o que, no final do dia, ainda gera reduções consideráveis de custos. Isso vale tanto para quem dirige um veículo elétrico, como para consumidores que optam por gerar a própria energia elétrica que consome”, afirma Cezar Janikian, diretor da Santander Financiamentos.

O Santander é o banco líder no país em financiamento de veículos à combustão, híbridos e elétricos, além de pioneiro no crédito para sistemas de geração solar, com planos de pagamento do valor financiado de até 96 meses (oito anos).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP