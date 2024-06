Americana tem índice nacional de alfabetização acima do Estado e do País

Americana conquistou mais um resultado de destaque na Educação: o Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela um índice de alfabetização de 58,6% entre estudantes matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental. O resultado está acima da média do Estado de São Paulo (52%) e do Brasil (56%).

Na prática, o resultado significa que esses estudantes leem palavras, frases e textos curtos; localizam informações explícitas em textos de até seis linhas, como bilhetes, crônicas e fragmentos de conto infantil, e inferem informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades.

O indicador é calculado com base nos resultados das avaliações da alfabetização, conduzidas pelos sistemas estaduais em organização complementar ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O objetivo é permitir o monitoramento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação (MEC).

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou mais um indicador positivo na educação municipal. “Recentemente o IBGE nos concedeu um dos menores índices de analfabetismo do País e, agora, recebemos a confirmação de dados positivos vindos de outro órgão, o INEP. Fico muito feliz com os resultados. Acredito no poder transformador da Educação e por isso investimos constantemente na qualidade de nossas escolas e de nossos profissionais”, declarou.

Em relação aos índices apresentados na RMC (Região Metropolitana de Campinas), Americana tem o quarto melhor desempenho, à frente de outros 16 municípios.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, a pesquisa coroa um esforço conjunto da pasta. “O mérito é de toda a equipe. Em quatro anos temos uma geração alfabetizada durante a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, ampliamos o acesso à Educação Infantil e os investimentos nos anos iniciais e fizemos busca ativa na pandemia, fatos que impactam positivamente os dados”, disse.