Os vários vices de Omar (mas vem candidato?)

Vários nomes começaram a surgir (ser oferecidos)

como prováveis vices para uma eventual 5a candidatura de Omar Najar (MDB) a prefeito de Americana.

Além do ex-diretor do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” José Carlos Marzochi, ligado à área da Saúde, o ex-deputado Vanderlei Macris (PSDB) também tem sido aventado.

Marzochi ficou no começo do governo Chico Sardelli (PL) mas saiu já em abril de 2021. Ele foi um dos nomes de Najar que ficaram no governo Chico depois da transição.

Marzochi está no Cidadania, que está em Federação com o PSDB e, em Americana, no grupo de União Brasil e PP.

MAIS NOMES– Além do tucano e de Marzochi, o meio político da cidade também trabalha com a hipótese de um dos atuais pré-candidatos a prefeito de oposição migrarem e aceitarem apoiar Omar como candidato a vice.

MAS VEM? O entorno do ex-prefeito se divide entre os entusiasmados com uma nova campanha e os mais céticos que ainda vão esperar a definição que vai ficar para julho-agosto.

