Os serviços para a implantação da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Planalto do Sol | Areião avançam em Santa Bárbara d’Oeste. O novo espaço fica localizado entre as ruas Natal e Belém e será entregue à população nas próximas semanas.

O projeto em execução dispõe da construção de campo de Futebol Society, quadra de Basquete Street, quadra de Vôlei de Areia, além de novo paisagismo, iluminação em LED e demais manutenções na Praça “Sebastião Paes da Silva”.

