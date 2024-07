Seleção encara forte Colômbia em busca da vaga

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia, nesta terça-feira (2), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O time comandado por Dorival Júnior precisa da vitória para fechar a primeira fase em primeiro lugar no grupo. O Brasil está em segundo lugar na competição continental, com quatro pontos. Já a Colômbia tem 100 % de aproveitamento e soma seis pontos.

O Grupo Globo vai transmitir nas diversas plataformas o jogo a partir das 22h (horário de Brasília).

“Nós vamos fazer a melhor escalação possível. Não tem essa história de poupar ninguém nesse momento. Acho que é uma mostra de que nós queremos o melhor resultado na primeira fase da competição”, afirmou Dorival Júnior, que faz a sua primeira competição oficial pela Seleção. Contratado em janeiro, ele tem como missão classificar o time para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

ADVERSÁRIO da Seleção EM BOA FASE Com a boa campanha na Copa América e nas Eliminatórias, a Colômbia será um adversário difícil. O time está invicto há 25 partidas. O goleiro Alisson e o técnico Dorival Júnior trataram com muito respeito os colombianos. Leia + Sobre todos os Esportes “Enquanto equipe temos essa preocupação dos chutes de longa distância. Eles têm qualidade, não só o James, conheço bem o Luis Díaz, tem muita criatividade, finaliza muito bem. A Colômbia tem muita qualidade e nos trará muitos desafios, mas estamos nos preparando para neutralizar as chances deles”, contou o goleiro do Liverpool. “É um pacto que temos entre nós, melhorar o sistema defensivo. Uma equipe que defende muito bem, obtém bons resultados. Faz parte da nossa mentalidade para esse jogo, para o decorrer da competição e para toda a trajetória da seleção que temos pela frente”, completou. A Seleção está em busca do décimo título da Copa América. Nesta edição, o Brasil empatou na estreia contra a Costa Rica, em Los Angeles. Os dois times empataram sem gols. Na segunda partida, a Seleção derrotou o Paraguai por 4 a 1, em Las Vegas.

