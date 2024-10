Semifinais do Gigantão 2024 estão definidas

Os semifinalistas do Gigantão 2024, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, estão definidos. No último jogo das quartas de final da divisão principal, nesta segunda-feira (21), o Parná venceu o Atlético Novo Mundo e garantiu a vaga na próxima fase.

Pelas semifinais da 1ª divisão, o São Roque enfrenta o Unidos Mathiensen, enquanto o Cidade Jardim irá duelar com o Parná, em jogos que acontecem nos próximos dias 30 e 31, no campo do Centro Cívico.

Na 2ª divisão, os confrontos também estão definidos e serão disputados entre as equipes Lions Athletic Club e Guarani, além do duelo entre Faixa Preta e Liverpool.

“Nossa expectativa é muito boa para as semifinais do Gigantão 2024. Está sendo uma competição repleta de grandes jogos e de muitas emoções, e com certeza não será diferente nessa fase. Venham prestigiar os times que lutam pelas vagas na grande final”, comentou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

A pista de atletismo estará fechada a partir das 17h30 nos dias dos jogos.

Confira os resultados das quartas de final:

1ª divisão

São Roque 1 x 0 Cantareira

Cidade Jardim 4 x 1 Mirandola

Unidos Mathiensen 3 x 0 Lírios City

Atlético Novo Mundo 0 (2) x (4) 0 Parná

2ª divisão

Sporting ZNC 0 x 1 Guarani

Parque Gramado 2 (4) x (5) 2 Lions Athletic Club

Faixa Preta 6 x 1 Unidos do São Luiz

Leão Sport Club 0 x 2 Liverpool

Confira a tabela das semifinais:

1ª divisão

Campo do Centro Cívico

30/10 (quarta)

19h – Cidade Jardim x Parná

31/10 (quinta)

19h – Unidos Mathiensen x São Roque

2ª divisão

Campo do Centro Cívico

30/10 (quarta)

21h – Guarani x Lions Athletic Club

31/10 (quinta)

21h – Faixa Preta x Liverpool

