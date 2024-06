Sensitiva dos famosos faz revelação sobre Marcos Mion

A vidente Izadora Morais, apelidada de “sensitiva dos famosos” por fazer previsões sobre Larissa Manoela, Silvio Santos e Yasmin Brunet, entre outras contou que Marcos Mion já traiu a esposa no passado, mas que atualmente ele é “um homem fiel e de muita fé”.

A cartomante tirou as cartas para o artista após a polêmica de uma suposta traição do comandante do Caldeirão com Mion com uma atriz da Globo vir à tona, e descobriu que ele e a esposa, a designer de moda Suzana Gullo, já tiveram que lidar com a infidelidade no passado.

“Aconteceu uma traição no passado, ele foi infiel, foi um deslize. A esposa ficou sabendo da traição e decidiu ocultar a informação. Ela inclusive teve um problema de saúde grave na época. As cartas mostram que Mion não tem mais nenhum vínculo com essa amante. Hoje ele é um homem fiel e de muita fé”, revela Izadora.

De acordo com a sensitiva, o “deslize” aconteceu numa época em que o casamento do apresentador estava passando por uma crise.

“Os dois estavam brigando muito quando aconteceu essa traição. A infidelidade foi descoberta, mas os dois seguiram em frente. Novamente vejo que ele não tem mais nenhum contato com essa mulher”, acrescenta.

Izadora adiantou ainda que Marcos Mion se “arrepende de coisas que fez no passado” e que atualmente busca sua evolução.

“Ele tem medo de algo do passado vir à tona e se arrepende de muitas coisas que fez no passado, mas realmente está com Deus no coração e buscando evolução. Ele já teve vontade de se separar, se apaixonou por outra no passado, mas o momento é outro”, revela.

A cartomante acrescentou: “Vi coisas comprometedoras nas cartas, mas não quero trazer à tona para não prejudicar o Mion. Aproveito e me coloco à disposição para caso ele queira conversar comigo. Pode vir se quiser, as cartas não mentem”, finaliza.

Musa do OnlyFans, Clara Wellen diz que sofreu com stalker igual ao da série “Bebê Rena”

Clara Wellen passou a ser perseguida após contratar “marido de aluguel” A influencer +18 Clara Wellen, de 26 anos, revelou que foi vítima de um stalker por dois anos. A situação, segundo ela, foi bastante semelhante à retratada na série Bebê Rena, disponível na Netflix.

Convidada pelo Superpop (RedeTV!) para falar sobre o assunto, a criadora de conteúdo disse para Luciana Gimenez que tudo começou depois que ela contratou um “marido de aluguel” para fazer um serviço em seu apartamento.”Contratei esse cara para fazer um serviço no meu apartamento e ele passou a me perseguir e a me observar. Foram dois anos sem paz, vivia angustiada e com medo. Ele era obcecado por mim, eu me sentia ameaçada o tempo inteiro”, contou ela. Assim como foi retratado na série da Netflix, Clara passou a receber mensagens diariamente e começou a perceber que estava sempre sendo vigiada por seu perseguidor. “Parecia um filme de terror. Ele me mandava tantas mensagens que eu não conseguia mais usar o celular. E não adiantava bloquear o número que ele usava outro. Depois disso, ele começou a ligar e falar coisas como se tivéssemos um relacionamento. Era algo realmente doentio”, conta. A influencer explicou que o homem era tão obcecado que “aparecia nos locais” em que ela estava. O stalker chegou a conseguir um emprego no prédio onde ela morava. Clara então resolveu procurar a polícia. “Ele ficava me observando durante as caminhadas na rua e também nas minhas redes sociais. Uma vez fiz uma postagem ao vivo em um restaurante e ele apareceu lá algum tempo depois. Fiquei morrendo de medo”, lembra. “Já não tinha paz para fazer nada. Um dia cheguei no condomínio onde eu morava e ele estava trabalhando lá. Eu não tinha proteção nenhuma, resolvi procurar a administração e também a polícia. Quando fui fazer o B.O., fiquei desamparada. Não consegui fazer porque falaram que eu precisava de mais dados dele. Fui embora sem chão. A única coisa que consegui foi um ‘acordo’ na administração. Ele foi demitido dois dias depois. A sensação ruim não foi embora rápido, então acabei me mudando para tentar ter paz”, completa. Clara explicou que nunca mais foi procurada pelo stalker, mas ainda tem medo de receber uma mensagem ou perceber que está sendo observada novamente: “Está melhor agora, mas às vezes ainda dá medo”.