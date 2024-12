Sensitiva prevê morte de atual ou ex-presidente da República

Em suas redes sociais, Anna Leite, sensitiva conhecida também por Vó Bahiana, tem postado há tempos alertas para o presidente Luís Inácio Lula da Silva, entre eles problemas na aeronave presidencial, tentativa de sequestro e também sobre o possível falecimento de um Presidente da República.

Hoje, dia 10 de dezembro, Lula passou por uma cirurgia de emergência para a drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça. Aos 79 anos, o atual presidente teve a hemorragia decorrente do acidente doméstico sofrido dia 19 de outubro deste ano, quando ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada.

O boletim médico diz que ele está sem sequelas e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein por 48 horas. Seu retorno para Brasília depende da evolução de sua melhora, mas a previsão é de que na semana que vem ele já retorne para a casa.

Fala a sensitiva

Vó Bahiana, uma das maiores sensitivas do país e que atualmente é seguida no Instagram por mais de 16,7 milhões de pessoas, já havia alertado para esse acontecimento em 10 de outubro. “Infelizmente, com muita dor no coração, eu falo com vocês que está chegando o desencarne de um presidente ou ex-presidente da república, e vai ser antes do final do ano”, pontua.

Vó Bahiana foi além: “Eu vejo a bandeira do nosso Brasil e multidões. Um caixão coberto com a bandeira do nosso Brasil, e vejo muita lágrima, muita dor”. (https://www.instagram.com/p/DDY6kr4xkaG/).

Nos comentários, os seguidores dividiram opiniões sobre ser uma previsão alarmista, enviando boas vibrações para Lula ou levantando a hipótese de ser algum ex-presidente. Vó Bahiana finaliza a previsão dizendo que é algo intenso. “São energias muito fortes”.

