Shopee passa a entregar até o dia seguinte na Grande São Paulo

A Shopee , marketplace que conecta vendedores e consumidores, passa a oferecer a opção de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte para a região metropolitana de São Paulo. Com milhões de itens de vendedores locais disponíveis – de supermercado a eletrônicos, a novidade proporciona uma experiência de compra ainda mais ágil e conveniente.

Produtos de todas as categorias presentes no app podem ser encontrados ao selecionar o filtro “entrega rápida” no app após buscar um produto na barra de pesquisa. Dependendo da região do consumidor e do vendedor, os produtos poderão exibir os selos “chega hoje” ou “chega amanhã”. A informação também é exibida na página de detalhes do item ou durante o processo de finalização da compra.

“A nova opção de entrega até o dia seguinte faz parte do nosso compromisso em sempre oferecer a melhor experiência de compra. Queremos atender à crescente demanda dos consumidores brasileiros por compras online mais rápidas e confiáveis, ao mesmo tempo em que permitimos que os nossos vendedores aumentem a sua competitividade e alavanquem os seus negócios”, comenta Felipe Lima, head de desenvolvimento de negócios na Shopee.

Para participar do programa, os vendedores precisam estar localizados na região coberta e habilitar a modalidade na Central do Vendedor. Basta ir em ‘configurações da loja’, ‘envio’, ‘canal logístico’ e selecionar ‘entrega direta’. Eles também podem selecionar os itens que querem disponibilizar para entrega rápida, a capacidade de envio e o horário limite para pedidos. As entregas nesta modalidade são feitas pelo vendedor.

