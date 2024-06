OLX (1,9%) e Magalu (1,7%), que completam o topo do ranking, também viram seus tráfegos crescerem em maio. Juntas, as cinco marcas representam quase 40% dos acessos de usuários às plataformas do comércio eletrônico no Brasil.

A empresa norte-americana permanece perto, porém, com 195 milhões de acessos, 3,4% mais do que em abril. A concorrência deve se manter acirrada pelos próximos meses – o que, na análise de Diego Ivo, dependerá das estratégias que cada uma adotará a partir de agora.

Com 201 milhões de visitas (aumento de 10,8% em relação a abril), a empresa asiática Shopee aproveitou o Dia das Mães para superar, pela primeira vez, a Amazon Brasil como a marca que compete diretamente com o Mercado Livre pelo tráfego online dos brasileiros.

O Dia das Mães, em maio, teve forte impacto sobre o tráfego do e-commerce brasileiro, sobretudo, nas gigantes do varejo online. O setor mais importante do comércio eletrônico, o de marketplaces, registrou seu segundo melhor desempenho do ano , com 1,12 bilhão de acessos únicos em maio – ou seja, um crescimento de 5,2% em relação a abril, de acordo com o Relatório Setores do E-commerce no Brasil, produzido pela Conversion.