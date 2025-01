Shopping de Americana na Anhanguera tem 145 vagas de emprego

O shopping Pátio 330 às margens da rodovia Anhanguera em Americana está selecionando candidatos para 145 postos de trabalho. A seleção será feita pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Entre eles, há vagas para supervisor, gerente de loja, atendentes e vendedores. O espaço funcionará na Avenida Afonso Pansan, próximo à região do Portal de Americana.

Os interessados devem ter disponibilidade de horários e afinidade com o varejo.

Para participar da seleção, é necessário entregar currículo pessoalmente, a partir desta sexta-feira (24), na sede do PAT, que fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, perto do Mercado Municipal.

“Uma boa oportunidade para as pessoas que têm interesse em trabalhar no comércio e iniciar o ano empregadas. A empresa, ao gerar empregos, atrai consumidores e estimula a economia local”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Novo shopping

O novo empreendimento contará com aproximadamente 60 operações, entre elas, lavanderia, lotérica, agência dos Correios, academia, laboratório médico, esmalteria, tabacaria, cafés, clínica de estética, farmácia, pet shop, escola de inglês e casa de tintas.

Além disso, o centro comercial contará com um espaço de alimentação com pizzaria, loja de queijos, espetaria e cervejaria, pastéis, restaurante japonês, entre outros, e um estacionamento grátis com aproximadamente 200 vagas.