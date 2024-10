Em evento realizado neste sábado no Terraço Itália, em São Paulo, foi lançada oficialmente a chapa de Leonardo Sica para a presidência da OAB São Paulo, com Patrícia Vanzolini concorrendo ao Conselho Federal da OAB.

A dupla, que já protagonizou importantes mudanças na entidade nos últimos anos, propõe dar continuidade a uma gestão que modernizou a OAB-SP, ampliou a transparência e democratizou o acesso dos advogados à instituição.

Fala Sica

“A OAB de São Paulo recuperou sua credibilidade, fez muitos avanços importantes em torná-la mais acessível, transparente e democrática. Eliminamos muitas barreiras, mas agora precisamos ampliar as pontes para que mais pessoas possam trilhar esse caminho de transformação que estamos construindo.”, afirmou Sica durante o evento de lançamento da chapa OAB Sempre em Frente.

Atual presidente da OAB-SP e primeira mulher a ocupar o cargo, Patrícia Vanzolini enfatizou seu compromisso de levar as bandeiras implementadas em São Paulo para o Conselho Federal: “Ainda temos muito a fazer e precisamos de força para garantir que as ideias de renovação e modernidade cheguem a Brasília”, disse.

Entre as propostas apresentadas no evento estão a criação da Startup OAB, um ambiente para fomentar tecnologia e soluções de inteligência artificial para a advocacia; a implementação da aceleradora de escritórios; a ampliação das Casas de Justiça no interior do estado para solucionar conflitos extrajudiciais. E, também, a eleição direta na OAB Nacional.

Atual vice-presidente da Ordem em São Paulo, ele destacou que, além de liderar a implementação de novas tecnologias para modernizar o Judiciário, sua candidatura busca garantir um papel mais ativo para a advocacia nas decisões judiciais e na defesa das prerrogativas dos advogados. ‘Nos últimos anos, avançamos muito, mas ainda há muito por fazer para que a OAB-SP se mantenha como referência em inovação e defesa dos direitos da advocacia’, concluiu Sica.

Patrícia destacou a importância de levar os avanços implementados em São Paulo para o Conselho Federal. “Estamos prontos para fortalecer ainda mais a advocacia em âmbito nacional. Em São Paulo, trabalhamos para tornar a OAB mais transparente, acessível e democrática, e nossa missão é continuar essa jornada no Conselho Federal”, disse Patrícia.

A gestão de Sica e Vanzolini foi marcada pela implementação de políticas inovadoras, como o programa Anuidade de Volta, que permite que os advogados utilizem o valor pago em anuidades como crédito para cursos de extensão e pós-graduação oferecidos pela ESA OAB-SP. Além disso, ambos reforçaram a paridade de gênero e raça na composição da lista sêxtupla para o preenchimento de vagas no 5º Constitucional, consolidando uma OAB mais diversa e inclusiva.

“Nosso compromisso é com a advocacia de todos, sem exceções. A OAB-SP deve se manter neutra diante das disputas partidárias e focada em defender os advogados e as prerrogativas que lhes são asseguradas”, declarou Sica, reafirmando o compromisso da chapa com a independência da Ordem.

Chapa completa – Gestão 2025-2027

Diretoria

Presidente: Leonardo Sica

Vice-Presidente: Daniela Magalhães

Secretária-Geral: Adriana Galvão

Secretária-Geral Adjunta: Viviane Scrivani

Tesoureiro: Alexandre de Sá Domingues

Conselho Federal

Titulares:

Patrícia Vanzolini

Silvia Souza

Dione Almeida

Suplentes:

Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa

Marco Antonio Araujo Junior

Flávio Tartuce

CAASP

Presidente: Diva Zitto

Vice-Presidente: Jorge Andreotti

