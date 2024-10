A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e a Orquestra Filarmônica de Rio Claro apresentam o espetáculo “Vida de Boneco: Uma Aventura Musical”, um concerto especial para celebrar o Dia das Crianças, neste sábado (12), às 17h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A entrada é solidária, mediante a entrega de um pacote de macarrão. O ingresso pode ser retirado na bilheteria ou pelo site www.ingressodigital.com.

O destaque da apresentação é a obra “Vida de Boneco”, do talentoso compositor Luciano Filho. Na atração, bonecos ganham vida no palco, oferecendo uma performance cativante que combina a música com a encantadora arte da marionete.

A história acompanha os bonecos em sua jornada escolar, onde aprendem a fazer escolhas, reconhecendo as opções boas e ruins e a importância de tomar suas próprias decisões.

Com um formato inovador, o concerto é acompanhado por efeitos visuais e projeções, que criam um ambiente mágico e interativo.

“Queremos convidar as famílias para essa lição de vida em forma de espetáculo, com música, luzes e marionetes. É um trabalho muito bonito, que vai encantar crianças e adultos”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.