Snacks mais saudáveis nas lancheiras das crianças

Snacks- A hora do lanche na escola sempre foi um momento especial

para as crianças, e os pais buscam sempre opções deliciosas e nutritivas para incluir na lancheira. O chocolate, historicamente amado pelo seu sabor irresistível, está surgindo como um aliado surpreendente quando se trata de nutrição e benefícios cognitivos, e não estamos falando apenas daqueles ricos em cacau.

Pesquisas indicam que o chocolate pode ser benéfico para a saúde quando consumido moderadamente. Um estudo publicado pela revista “Appetite” sugeriu que o consumo regular do doce estava associado a um melhor desempenho cognitivo em adultos. Especula-se que os flavonoides presentes no cacau possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem beneficiar o cérebro. Mesmo que esses estudos tenham sido realizados em um público mais velho, os especialistas acreditam que as crianças também podem se beneficiar desses efeitos.

Atentos à demanda crescente por opções mais saudáveis, muitos fabricantes oferecem o doce com uma composição mais natural que pode ser incluída na alimentação do público infantil. Estes produtos, com menor teor de açúcares e ricos em cacau, são reforçados com ingredientes nutritivos, como grãos integrais, frutas e nozes, a exemplo da Cookoa Chocolates.

A marca que defende a alimentação inclusiva oferece uma abordagem ‘bean-to-bar’, onde consegue controlar todo o processo, desde a seleção das amêndoas de cacau até a produção da barra. Esta metodologia garante a preservação da rica qualidade sensorial e das propriedades nutritivas, além de evitar alergênicos conhecidos, como trigo, leite, soja e amendoim, e aditivos químicos que podem desencadear algum tipo de alergia nos pequenos.

Além do controle, o leite animal é substituído por ingredientes vegetais como a castanha de caju, o coco e a mandioca. O açúcar branco dá lugar ao demerara orgânico nos chocolates brancos e ao açúcar de coco nos chocolates pretos. O resultado é um alimento menos açucarado quando comparamos com os convencionais da mesma categoria. Para as opções sem açúcares, a marca utiliza eritritol e o extrato revolucionário da fruta-do-monge, garantindo sabor sem retrogosto ou carga glicêmica.

