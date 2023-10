O ballet é a atração do Teatro Municipal Lulu Benencase no sábado (14), com o espetáculo “A Fábrica de Brinquedos”, às 20h.

A apresentação é dos alunos, a maioria crianças, da Escola “Ballet Giovana Menuzzo”, de Sumaré. São aproximadamente duas horas de dança com o conteúdo ensinado durante o ano.

“A Fábrica de Brinquedos” é a narrativa central do espetáculo, uma história lúdica e infantil. Nela, o fabricante de brinquedos adormece e entra em um sonho mágico, no qual suas criações ganham vida.

“Este conto encantador é trazido à vida por meio da dança, enchendo o palco de magia e criatividade, uma ótima opção para o teatro no sábado”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos custam entre R$ 45 e R$ 90, disponíveis na bilheteria do teatro, das 9h às 17h, ou no site www.entravip.com.br.

