As 5 famílias mais poderosas de Americana puseram o ‘nome pra jogo’ nas eleições do último domingo e duas saíram bastante derrotadas, uma derrotada, uma vitoriosa e outra bastante vitoriosa.

A fênix do processo é a família De Nadai, que teve a irmã do ex-processo Talitha eleita pelo PDT com 1.300 votos redondos. Seu irmão, o ex-prefeito Diego, se empenhou profundamente na campanha. Ele contou ao NM que foi um trabalho duro percorrer a cidade e pedir votos para a irmã.

A grande campeã do processo foi a família Sardelli, que viu o grande líder Chico ser reeleito sem precisar do apoio do padrinho de 2020 Omar Najar e tem agora no filho Franco um estrategista vitorioso.

Famílias poderosas em queda

A família Najar apostou no Neto de Omar, que foi candidato pelo MDB e obteve 1.089 votos. Ele ficou na 30a posição geral e o partido sequer conseguiu fazer 1 vereador.

