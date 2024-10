O humorista Ary Toledo morreu, neste sábado (12), aos 87 anos. A notícia foi divulgada pelo perfil oficial do comediante no Instagram.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas.

Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre.”

O velório de Ary Toledo

acontece na tarde deste sábado (12), a partir das 14h, no centro de São Caetano do Sul, e a cerimônia de despedida está prevista para as 19h. Informações sobre a causa da morte ainda não foram divulgadas.

