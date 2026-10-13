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Um homem que socou o rosto da mulher e ameaçou filho de 16 anos foi preso esta madrugada em Sumaré. O caso de violência doméstica aconteceu no jardim Santiago, região do Mackarenko.

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O homem de 40 anos foi detido na rua Walter Tavares Fontes depois que a polícia foi chamada.

Na madrugada de terça-feira (13), uma equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, no município de Sumaré. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo marido, que também teria agredido o filho adolescente, de 16 anos. Segundo a solicitante, as agressões eram recorrentes, motivo pelo qual ambos deixaram a residência e buscaram ajuda de vizinhos.

A mulher informou, ainda, que temia retornar ao imóvel devido ao comportamento agressivo do companheiro. Durante a averiguação, os policiais localizaram o indivíduo no quintal da residência.

Socou mulher e ameaçou filho

Na presença da equipe, ele também teria ameaçado o adolescente. A vítima foi encaminhada a UPA Macarenko, onde recebeu atendimento médico, sendo constatado edema na face. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. O indivíduo permaneceu preso.