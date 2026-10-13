Prefeitura segue com inscrições para cursos gratuitos de técnicas de maquiagem

Prefeitura segue com inscrições abertas para cursos gratuitos de técnicas de maquiagem

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A Prefeitura de Americana, por meio Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), segue com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes gratuitos de Técnicas de Maquiagem nas regiões da Vila Mathiensen, São Jerônimo e Monte Verde. As atividades são destinadas a pessoas com 16 anos ou mais, com prioridade para famílias inscritas no Cadastro Único, e realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

No São Jerônimo, o curso será realizado de 10 de novembro a 3 de dezembro, às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, na Rua Carlos Vassalo, nº 392.

Na Vila Mathiensen, as aulas estão previstas para começar ainda em outubro, às terças e quintas-feiras, das 15h às 18h. As atividades serão realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Casa de Dom Bosco, na Rua dos Colibris, nº 235.

No Monte Verde, as aulas começaram na última semana, mas ainda há vagas disponíveis. O curso segue até 29 de outubro, às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30, no SCFV da Cruzada das Senhoras Católicas, na Estrada Intermunicipal Americana-Cosmópolis, nº 78.

As inscrições podem ser feitas nos próprios locais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, ou por meio dos formulários disponíveis no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), acessando o banner dos cursos na página inicial. Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de endereço.

A iniciativa é promovida pela “O curso de Maquiagem dará suporte e qualificação profissional para que as pessoas participantes possam ter mais oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, promovendo a geração de emprego e renda. As atividades são gratuitas e realizadas pelas equipes de profissionais do Senac, referência em qualidade”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

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