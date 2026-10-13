Após visitar o pai, Jair Bolsonaro, em Brasília, nesta terça-feira (13), o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou apoio ao fim da escala 6×1.

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Ele afirmou que a maioria dos trabalhadores que encontrou pelo Brasil deseja a mudança, diferente do que vinha falando nas últimas semanas, quando preferia falar que o trabalhador deveria negociar com o patrão. FB chegou a propor o salário pago por hora.

Disse Flávio vira voto

“Vou votar a favor do fim da 6×1”, declarou. O senador também defendeu uma alternativa que considera melhor: um modelo de trabalho remunerado por horas, semelhante ao adotado nos Estados Unidos.